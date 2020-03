Thomas Vanderveken ergert zich aan papierwinkel die komt kijken bij vaderschap: “Het is 2020, mannen” MVO

08 maart 2020

08u20

Bron: Nieuwsblad 0 Showbizz Presentator Thomas Vanderveken (38) en zijn partner Véronique Leysen (34) kregen in februari hun tweede kindje: een zoontje genaamd Isaï, dat geboren werd via een keizersnede. “Geboren op 17-02-2020”, schreef Véronique toen op Instagram. “Plots een pakje liefde uit mijn buik!” Isaï is het kersverse broertje van Otto (3). Maar nu schrijft het gezin over iets heel anders op sociale media: de enorme papierwinkel die komt kijken bij het ouderschap.

“De overheid weet dat we een kindje hebben gekregen. Maar voor ouderschapsverlof, kindergeld, kraamhulp, kraamgeld: allemaal aparte formulieren, die je zelf moet bij elkaar zoeken, printen, invullen en opsturen”, hekelt Vanderveken zich aan het tijdrovende systeem. “Het is 2020 mannen. #AdministratieveVereenvoudiging.”

“Blij met de tussenkomsten en de premies natuurlijk”, gaat hij verder. “Maar of je in dit land nu bouwt, renoveert, kindjes koopt of een zaak opstart: het is altijd duiken in de hooiberg van Kafka. Dat moet echt veel en veel beter en eenvoudiger. De overheid moet mij komen vinden ipv omgekeerd.”

‘We werken eraan’

Binnenkort zou er echter verbetering op komst zijn, zo zegt minister van Administratieve Vereenvoudiging Philippe De Backer in het Nieuwsblad. “We proberen automatisch te werken”, klinkt het. Ouders zouden hun kind dan via het internet kunnen aangeven. “Zeventig procent van de artsen werkt vandaag al met het digitale platform e-birth. We werken nu aan software om automatisch een rijksregisternummer toe te kennen bij een geboorte, die zou tegen eind 2020 op punt moeten staan.”

