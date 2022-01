Thomas Vanderveken en Véronique Leysen verwachten derde kindje: “Er is een wonder in de maak”

ShowbizzThomas Vanderveken (40) en Véronique Leysen (36) zijn in blijde verwachting van hun derde kindje samen. Dat maakt het VRT-gezicht via Twitter en Instagram bekend. Ook Véronique deelt op haar profiel het nieuws: “Sinds 5 maanden is er een wonder in de maak. Otto en Isaï krijgen een broertje of zusje”, schrijft ze bij een foto van haar bolle buik.