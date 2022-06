Thomas Vanderveken en Véronique Leysen opnieuw ouders geworden

Eind januari maakten Thomas en Véronique het heuglijke nieuws bekend. “Sinds 5 maanden is er een wonder in de maak. Otto en Isaï krijgen een broertje of zusje”, klonk het destijds op het Instagram-account van Véronique. Thomas Vanderveken had dan weer het volgende te zeggen: “Vader is blij want nummer drie komt eraan”. Otto, het eerste zoontje van het koppel, werd geboren in 2017. Isaï volgde drie jaar later, in 2020.