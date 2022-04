Thomas Markle wil wél naar het jubileum van de Queen gaan: “Prins Harry is een idioot en een watje”

RoyaltyOf Meghan Markle (40) en prins Harry (37) komen is nog altijd niet duidelijk, maar papa Thomas Markle (77) is wel vast van plan om het jubileumfeest van Queen Elizabeth (96) bij te wonen. Dat heeft hij aangegeven in een nieuw interview. Hij spaarde daarbij z'n schoonzoon, Harry, niet.

In juni is het feest in het Verenigd Koninkrijk. Koningin Elizabeth zit dit jaar zeventig jaar op de troon en dat is de aanleiding voor een hele reeks festiviteiten. Of haar kleinzoon Harry, zijn vrouw Meghan Markle en hun twee kinderen daarbij zullen zijn, blijft voorlopig nog een vraagteken. Harry weigerde lange tijd om naar het Verenigd Koninkrijk af te zakken zolang de familie niet de voldoende beveiliging zou krijgen. Maar toen hij en Meghan vorige week in Nederland waren voor de Invictus Games, staken ze toch het Kanaal over voor een bezoekje aan de Queen. Het lijkt dus niet meer zó onwaarschijnlijk dat ze ook op het jubileumfeest aanwezig zullen zijn.

Wie ze daar al zeker zullen aantreffen, is Thomas Markle. De vader van Meghan vertelde in een recent interview dat hij in juni sowieso al naar Londen vliegt in de hoop op een reünie met z'n dochter, schoonzoon en kleinkinderen Archie en Lilibet. Hij heeft Meghan al sinds 2018 niet meer gezien. Thomas hoopt ook om in Londen de Queen en prins Charles te ontmoeten. Die laatste wil hij bedanken omdat hij Meghan op haar huwelijk begeleid heeft, klinkt het. “Ik denk dat we heel wat gemeenschappelijk hebben. We zijn allebei ‘geghost’ door onze kinderen. Dus ja, ik zou het fijn vinden om met hem te praten als dat een optie zou zijn.”

Harry het watje

Dat Harry moeilijk doet over de beveiliging in het Verenigd Koninkrijk, doet Thomas af als onzin. “Dat is belachelijk", aldus Thomas. “Hij wéét hoeveel security er zal zijn. Hij zal er veilig zijn. Ik begrijp dus niet wat hij allemaal zegt. Ik heb zo weinig respect voor die man. Hij is een idioot.”

Markle had nog wel meer te zeggen over zijn schoonzoon: “Hij is een kind. Hij volgt mijn dochter als een kind. Hij is geen man. Je mag me dan nog wel vertellen dat hij in het leger heeft gezeten, maar dat kan ik niet geloven. Ik denk dat hij een watje is en dat altijd zal zijn. Zijn broer is pas een echte man, net zoals zijn vader. Maar ik denk niet dat hij ooit volwassen zal worden.”

