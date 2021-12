Thomas Markle haalt opnieuw uit naar Meghan: “Ik houd nog steeds van mijn dochter, maar ik haat wat ze geworden is”

In oktober schreef Meghan Markle een brief aan enkele Amerikaanse politici waarin ze ijverde voor betaald ouderschapsverlof. Ze vermeldde erin: “Ik groeide op met de salad bar van 4,99 dollar (4,4 euro) bij Sizzler (een restaurantketen, red.). Het zou goed kunnen dat het toen zelfs nog minder kostte, ik kan me dat eerlijk gezegd niet herinneren. Maar wat ik wel herinner was het gevoel: ik wist hoe hard mijn ouders gewerkt hadden om dit te bekostigen. Want ook al kostte het maar 5 dollar: uit eten gaan was iets speciaal.”

Onzin, zegt haar vader Thomas Markle nu. “Ze heeft zich nooit in haar leven over iets als dit zorgen moeten maken”, vertelde hij aan The Sun. “We gingen naar de beste restaurants in de stad. En ja, we gingen ook naar Sizzler omdat dat nu eenmaal handig was. We hebben nooit ons geld moeten tellen om dan alleen maar de salad bar te kunnen betalen. Ze heeft misschien die salade gekregen, maar ze kreeg ook een volwaardige maaltijd.”

Watje

Ook Meghans echtgenoot Harry moet het ontgelden in het interview. “Harry liep weg van zijn verantwoordelijkheden en dat is gewoon belachelijk. Hij liep weg van zijn grootmoeder, van de royals en van het Britse volk. Hij is een watje. Ik zou hem zelfs op mijn leeftijd nog kunnen verslaan. Hij zou van me weglopen.”

Vorige week oordeelde het Hof van Beroep in Groot-Brittannië dat de uitgever van de Mail on Sunday de privacy van Meghan had geschonden, door een brief die ze aan haar vader schreef te publiceren. Thomas is ontgoocheld in de uitspraak, vertelde hij. “Dit betekent dat ik mijn verhaal nog steeds niet kan doen en mezelf niet kan verdedigen. Ik dacht dat er een eerlijk proces zou komen, maar dat gebeurt niet. Het is belachelijk. Het systeem heeft me in de steek gelaten. Tenzij er ‘privé’ op de brief gestempeld is, hoe kan die dan privé zijn? Dat slaat nergens op.” Hij voegde eraan toe dat hij overweegt om de nog niet gepubliceerde delen uit de brief online te gaan voorlezen. “Op een dag gaat die brief naar buiten komen. Ik houd nog steeds van mijn dochter, maar ik haat wat ze geworden is. Ze is zoveel veranderd.”

