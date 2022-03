Thomas Markle begint YouTube-kanaal: “Ik wil in de rechtbank gaan getuigen tégen Meghan”

RoyaltyWat doe je wanneer je dochter geen contact meer met je wil? In het geval van Thomas Markle (77) is het antwoord: een eigen YouTube-kanaal beginnen, waar hij zíjn versie van de feiten wil geven. En dat hij niet bang is om daarbij tegen enkele koninklijke schenen te schoppen, blijkt al meteen uit de eerste aflevering.

Voor z’n YouTube-kanaal slaat Thomas Markle de handen in elkaar met fotograaf Karl Larsen. De twee beloven om elke week hun visie op de actualiteit te geven. En dat het daarbij regelmatig over dochter Meghan Markle en schoonzoon Harry zou gaan, blijkt al uit de eerste aflevering. Daarin heeft Thomas het onder meer over het advies dat hij van Harry kreeg, om niet met de pers te krijgen. “Het verbaast me dat een man tegen mij zegt om met niemand te praten, maar dan zelf boven op een bus over Hollywood Boulevard rijdt voor een interview.” Daarmee verwijst Thomas naar het interview dat Harry gaf aan James Corden voor ‘The Late Late Show’. “Het verbaast me dat ze urenlang in gesprek gaan met Oprah Winfrey en daar dingen vertellen die ze aan niemand zouden mogen vertellen. Ik vind het zo onrespectvol naar de royals toe. Ik heb veel respect voor de royals.”

Thomas voegt er nog aan toe dat hij verbaasd was dat Harry niet naar hem toe gevlogen was om hem om Meghans hand te vragen. “Ik dacht dat de royals toch wat waardigheid hadden. Dan zou hij de tijd hebben genomen om naar me toe te vliegen en me te ontmoeten.”

“Die rosse echtgenoot”

Ook zijn dochter krijgt een veeg uit de pan. Thomas haalt de rechtszaak aan die zijn oudste dochter Samantha - de halfzus van Meghan - aanspande tegen de hertogin van Sussex. Samantha eist 75.000 dollar (68.517 euro) van haar halfzus omdat die over haar gelogen zou hebben in het boek ‘Finding Freedom’ en in het tv-interview met Oprah Winfrey. Hun vader kiest klaar en duidelijk de kant van Samantha. “In dit geval moet zij winnen, omdat Meghans boek volstond met leugens over haar.” En Thomas voegt eraan toe dat hij maar wat graag wil komen getuigen in de rechtbank. “Met plezier. Ik probeer al bijna vier jaar om mijn dochter en haar rosse echtgenoot in levende lijven te zien in de rechtzaal. Ik zal met veel plezier mijn oudste dochter verdedigen.” Volgens Thomas heeft Meghan dan ook geen poot om op te staan. “Ze kan niet verdedigen wat ze zei.”

Een advocaat van Meghan liet alvast weten dat de rechtszaak van Samantha “absurd en ongegrond” was: “Een voortzetting van een patroon van verontrustend gedrag. We zullen de rechtszaak dan ook slechts minimaal aandacht geven, en dat is alles wat het verdient.”

