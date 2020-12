Thomas Huyghe, verliezend finalist van vorig jaar, kijkt nooit meer naar ‘De Slimste Mens’: “Als ik de begintune nog maar hoor, breekt het angstzweet me weer uit”

TV Wesley Sonck ‘pissed’ over de (ongepaste) grappen over zijn knappe dochter: de hoogtepun­ten van aflevering 32 van ‘De Slimste Mens’

4 december Eens topsporter, altijd topsporter. Kijk maar naar Wesley Sonck. Competitiebeestje in hart en nieren. Op de groene mat. In de discussie aan de tafel van ‘Extra Time’. Of in de zetel van ‘De Slimste Mens’. Verliezen staat niet in het woordenboek van Sonck. Getackeld worden evenmin. Letterlijk of figuurlijk. En dus zag je in de laatste ‘gewone’ aflevering hoe Sonck zich niet prettig voelde toen hij niet goed speelde en bovendien werd bestookt door niet altijd even fijnzinnige opmerkingen van juryleden Jeroom en Rik Verheye. Grapje, Wesley. Not, dus. Pas na afloop van de quiz kon hij er om lachen.