Thomas en Jill na ‘Big Brother’: “We gaan uitzoeken wat we exact voor elkaar voelen”

Na de 'Big Brother'-finale afgelopen donderdag mochten Jill Goede (22), Nick Kraft (30) en Liese Luwel (28) na bijna honderd dagen opnieuw de wijde wereld in. Winnares Jill mocht daarbij 70.405,50 euro mee naar huis nemen, maar ook bewoner Thomas noemt zich een winnaar: "Ik heb ook een mooie prijs gewonnen", vertelt over z'n gevoelens in De Telegraaf. Ook Jill is nieuwsgierig: "Iedereen vraagt me hoe het nu verder gaat. Geloof me: ik wil het zelf ook weten."

Enkele dagen voor de finale dook Thomas Nagels (23) opnieuw op in het ‘Big Brother’-huis. Hij miste Jill, het meisje waar hij tijdens z’n verblijf verliefd op was geworden. En ook Jill had gevoelens voor hem.

“Het was eigenlijk niet de bedoeling. Maar als het van beide kanten komt en dat gevoel is er, dan hou je dat niet tegen. We hadden heel veel plezier en van het één kwam het ander. Daar heb ik totaal geen spijt van”, vertelt Thomas in gesprek met Privé. “Als ik eerlijk ben, klikte het wel meteen met Jill. Maar dat was op een vriendschappelijk niveau. Nooit bij stil gestaan dat dit wel eens wat meer kan worden. We hebben samen zoveel plezier gemaakt, dat is niet uit te leggen. Een gevoel wat diep van binnen zit. Alle momenten zitten nog zo vers in mijn geheugen, ik ben niks vergeten.”

Gemis

Bij hun reünie bespraken ze uitvoerig hoe ze na het programma het samen wilden proberen met elkaar. Want een leven met meer dan honderd camera’s rondom hen is natuurlijk een gans anders verhaal dan ‘het echte leven’. “Jill vertelde hetzelfde gevoel te hebben van leegte. Ze miste ook iets. En ook zij heeft veel moeten huilen omdat ze zich rot voelde door het gemis. Eigenlijk is het gek. In het huis was dat gevoel er niet, toen we nog samen waren. Dat heeft vast en zeker ook te maken met alle camera’s die op je gericht zijn.”

Spijt van de kus op tv heeft Thomas allerminst. “Dat was niet tegen te houden. Natuurlijk waren we er ons van bewust dat dit heel wat los ging maken in België en Nederland. We gaan zo snel mogelijk afspreken. Dan gaan we nog meer praten en kijken wat onze gevoelens met ons doen. Dat is misschien ook wel leuker dan dat er wat in het huis was gebeurd. We kunnen elkaar in alle rust gaan ontdekken. Daar houd ik mij aan vast. Als Jill de ware voor mij is, ben ik er wel klaar voor. Als het komt, dan komt het.”

Onzeker iemand

Ook het leven van Jill is ondertussen serieus veranderd. Ze kan het nog altijd niet goed geloven, maar de studente mag zich sinds enkele dagen wel degelijk de allereerste winnares van ‘Big Brother 2.0' noemen. “Het voelt zo gek allemaal”, klinkt het aan onze redactie. “Ik ben het huis ingestapt als een onzeker iemand, waardoor ik mezelf ook helemaal niet als een finaliste of winnares zag. Maar kijk: ‘t is toch gebeurd. (lacht)”

Jill mocht donderdag naar huis met een cheque van 70.405,50 euro. Geld dat ze - zoals eerder gezegd - wil gebruiken om haar studieschuld aan haar opa af te lossen en deels wil doneren aan het Prinses Maxima Centrum, een kinderziekenhuis dat gespecialiseerd is in zorg voor kindjes die ongeneeslijk ziek zijn. “Ik ga snel een afspraak maken voor die donatie. Dit is echt iets dat me na aan het hart ligt, dus ik hou mijn woord.”

Meer dan vriendschap?

En hoe ziet zij nu naar band met Thomas? “Werkelijk iedereen vraagt me hoe het nu verder gaat lopen tussen ons. Geloof me: ik wil het zelf ook weten”, lacht Jill. “We hebben gelukkig de tijd om dat verder te ontwikkelen, om te kijken of het gaat om vriendschap of meer.”

Omwille van het reisverbod is het momenteel niet mogelijk voor Jill en Thomas om fysiek bij elkaar te zijn. “Maar gelukkig kunnen we wel contact houden via WhatsApp en kunnen we FaceTime gebruiken. En zo gauw het mag, spreken we uiteraard met z’n allen af. Ik zou ook de andere bewoners graag snel weer zien. Ik kijk ontzettend uit naar een gezellig feestje met z’n allen. Uiteraard trakteer ik. Al zal iedereen dan toch minstens een keertje de polonaise moeten dansen.” (lacht)

