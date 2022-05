Thomas Crab wil naar derde ronde BNXT-play-offs: “Okapi Aalst is gegroeid in Silver League”

Zoals verwacht heeft Apollo Amsterdam Okapi Aalst geen duimbreed in de weg gelegd. Dat was een eerste ronde in geschenkverpakking. “Het klopt dat Amsterdam in de Silver League ons niet kon verslaan en niet zo’n modale ploeg is. Toch hebben wij dat heel geconcentreerd aangepakt”, nuanceert coach Crab de ‘walk in the park’-zege. “We kregen de kwalificatie niet zomaar in de schoot geworpen dankzij een zwakke tegenstander. Wel omdat we Apollo bij aanvang bij het nekvel hebben gegrepen.”

Dat moet Okapi in Friesland ook doen. Maar het pijnlijke verlies bij Aris ligt nog vers in het geheugen. Bovendien moet Okapi het voortaan rooien zonder Paulius Valinskas. De Litouwse guard werd maandag geopereerd in het Aalsterse OLV aan de knie en zien we niet meer in actie voor Okapi.

“Valinskas zorgt voor creativiteit”, weet Crab. “Schauvlieger kan dat opvangen. Ledegen zal nu nog meer in de schijnwerpers komen te staan. We hebben het geluk dat we Leeuwarden nu kennen. Ze zijn veel competitiever dan Amsterdam. Ze beschikken over individueel goede spelers. Het niveau moet omhoog. Ik ben blij dat Marchant terug is, ook al speelt die niet aan honderd procent. En Geukens is een belangrijke factor op alle vlakken. We zoeken sportief naar oplossingen, maar je kan het verlies van Valinskas niet zomaar opvangen.”

Realistisch

Dat klinkt als op voorhand een excuus zoeken voor het geval dat het foutloopt. Ook al kan Okapi het zondag in eigen huis afmaken. “Wij zoeken nooit excuses”, lacht Crab, “maar we zijn realistisch. Dit is al het hele seizoen het verhaal van Okapi Aalst. Elke week kijk ik met een bang hartje naar welke tegenspoed de groep weer zal treffen. Iedereen beseft dat Leeuwarden niet Janneke en Mieke is. Coleman weet het netje ook goed hangen, maar is een ander type dan Valinskas. We moeten roeien met de riemen die we hebben en schrijf maar op: Okapi Aalst gaat vol voor de kwalificatie.”

Kalender tweede ronde

Heen : Leeuwarden - Aalst (11/05, 20u)

Terug : Aalst - Leeuwarden (15/5/, 17u)



