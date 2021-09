Thibau Nys stelt nieuwe vriendin Anna voor

SHOWBIZZ Familie steunt André Hazes tijdens burn-out: “Weet dat wij er altijd voor je zijn”

19 september André Hazes zit in zak en as. Zijn management liet deze week weten dat hij rust neemt nu hij kampt met een burn-out en ook zijn vriendin Sarah van Soelen liet zich opnemen in een behandelcentrum in Spanje. Gelukkig kan de zanger rekenen op veel steun van zijn familie in deze moeilijke periode.