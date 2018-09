Theo Francken openhartig bij Geert Hoste: "Ik wil niemand beledigen, maar hier aan de toog vinden we mannenlingerie eigenaardig" Geert Hoste

04 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt Geert Hoste voor Dag Allemaal met zes kopstukken naar hun gemeente. Om te polsen naar hun dorpsgevoel, hun ambities, maar vooral... om de mens achter de politicus bloot te leggen in een pittig gesprek. Deze week in deel 1: Theo Francken. In zijn gemeente Lubbeek gaat Hoste op café met de politicus die eigenhandig de kwestie mannenlingerie op de agenda heeft geplaatst.

Café Sporthoek in ­Lubbeek. N-VA-staatssecretaris Theo Francken (40) leidt ons er met enige schroom naartoe. Want het is zijn stamcafé. "En ge gaat er wat horen. Daar houden ze zich niet in, ik verwittig maar." Dat blijkt ook meteen wanneer we ons in een hoek van het oer-Vlaamse etablissement installeren. Theo Francken kent er iedereen bij voornaam, weet wie te feliciteren die net een kleinkind heeft gekregen, en welke ondernemer z’n wagenpark recent heeft uitgebreid met een nieuwe camion. En de stamgasten - de meesten onder hen zou ik Theofielen noemen - weten natuurlijk maar al te goed hoe hun burgervader zich nu weer in de nesten heeft gewerkt. Want Francken kreeg de wind van voren na een Facebook-bericht, waarin hij zich afvraagt wat er met de ­échte man is gebeurd, nu er mannenlingerie op de markt is. "Mannen die zich schminken, die hun wenkbrauwen epileren, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden... Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij?", klonk het in een nadien weer verwijderde boodschap.

‘Sacoche vergeten’

In café Sporthoek, waar een affiche ons herinnert aan de Dolle Landbouw Dagen en het Tiende Boerenbal met discobar Straffe Kaffe op 15 en 16 september, zijn ze het intussen al gewoon geworden. "Oei, ik ben mijn sacoche vergeten", krijgt de staatssecretaris van een stamgast te horen met een kwinkslag. Tot een diepgravende analyse over de ‘problematiek’ komt het niet. Maar dat houdt ons niet tegen om maar meteen ter zake te komen, en te polsen naar de onderbroekkeuze van Francken vandaag. Je weet maar nooit. "Het is toch een boxershort geworden, zoals altijd", zegt Theo. "En nee, een beha draag ik ook niet. Je bent al de derde die me dat vraagt op enkele uren tijd." (lacht)

Je begrijpt waarom, natuurlijk. En ik dacht nog zo dat je even aan het genieten was van vakantie.

"Dat was ook zo. Ik zat met het gezin in het zuiden van Spanje. Samen met een vriendengroep uit Vilvoorde, allemaal Spanjaarden van wie de ouders jaren geleden naar hier zijn gekomen. Een heel mooi migratieverhaal eigenlijk. Maar bon, we waren er met dertig mensen ongeveer. De kinderen hebben zo’n beetje dezelfde leeftijd, ’t was plezant."

En tijdens zo’n zalige vakantie beslis jij om de geschiedenis in te gaan als de politicus die mannenlingerie op de agenda plaatste.

