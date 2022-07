Themaland van Marvel opent morgen deuren in Disneyland Paris

Tomorrowland Maak kennis met de ‘WC-DJ’ van Tomorrow­land: “De geur neem ik erbij”

Hij is gegeerd in heel Europa, en is misschien wel de meest authentieke Vlaamse DJ op tal van festivals. Zij het wel in de meest onfrisse uithoekjes. Renée Opsedee is de toilet-DJ van ons land en speelt wars van alle anderen. “Als op de mainstage harde techno wordt gespeeld, kies ik graag voor ska of reggae,” klinkt het terwijl hij samba door de hokjes jaagt. “Mensen vinden hier rust.” Het concept van ‘WC-DJ’ vond inmiddels naklank tot ver in het buitenland. “Eigenlijk was ik tijdens het weekend geboekt voor een set in Zwitserland, maar nu speel ik hier negen dagen,” aldus Renée Opsedee (of Ronald Jaeken (44) uit Herne).

