Theaterstuk gebaseerd op Marc Dutroux op komst TDS

04 augustus 2018

10u07

Bron: NIEUWSBLAD 0 Showbizz Er is een Nederlandse theatervoorstelling op komst die is gebaseerd op de zaak van kindermoordenaar Marc Dutroux. Actrice Joke Emmers, die velen kennen uit ' Beau Séjour' en als kandidate van 'De Slimste Mens', speelt erin mee.

"De voorstelling gaat 'Wil je een snoepje?' heten en gaat over kinderlokkers”, aldus Emmers aan Het Nieuwsblad. “De tekst is geschreven door Annette Bremen, een jonge toneelauteur uit Heerlen. Dutroux vormt haar inspiratiebron, maar hij wordt geen personage in het stuk. Volgende week gaan we met de auteur samenzitten om te zien hoe we dit delicate onderwerp naar kinderen kunnen vertalen, want het moet een voorstelling voor 10-plus worden.”

Wanneer de productie verschijnt is nog niet bekend. Ze verschijnt ten vroegste pas volgend jaar.