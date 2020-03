Theaterstuk ‘Assisen 3' wordt verplaatst SDE

12 maart 2020

Het theaterstuk 'Assisen 3' van Uitgezonderd, dat normaal gezien zondag in première zou gaan in Theater Elkerlyc, wordt verplaatst naar het najaar van 2020. Dat laat creatief directeur James Cooke weten.

“In samenspraak met Theater Elckerlyc is besloten ‘Assisen 3' van Uitgezonderd te verplaatsen naar het najaar van 2020", zegt James Cooke. “De acteurs (oa Kürt Rogiers, Danni Heylen, Sandrine André, Francesca Vanthielen...) zijn op de hoogte gebracht en iedereen die een ticket had wordt gecontacteerd in verband met nieuwe data. De première van aanstaande zondagnamiddag gaat dus ook niet door.”

Over die andere productie van Uitgezonderd, ‘Pocahontas’, is nog geen beslissing genomen. De musical zou in de paasvakantie in première gaan in het Capitole in Gent.