Theatershows met Sven De Ridder en Gunther Levi gaan door

Showbizz Danny Timmermans over nieuw samenge­steld gezin: “Machteld kon als ‘boze stiefmoe­der’ niks goed doen”

Bijna twintig jaar na de jeugdserie ‘W817’ heeft Danny Timmermans (53) opnieuw een vaste rol beet. De echtgenoot van ‘F.C. De Kampioenen’-actrice Machteld Timmermans (51) debuteert deze week in ‘Thuis’. Na de exit van seriemoordenaar Jacques is het nu aan Danny om de slechterik te spelen in de fictiereeks. “Voor zijn donkere kantje heb ik wel diep in mezelf moeten graven”, geeft hij toe. Daarnaast vertelt de acteur over het wonen op een boot en z’n nieuw samengesteld gezin. Zo is hij de pluspapa van ‘Slimste Mens’-revelatie Gloria Monserez (20). “Ze blijft altijd zichzelf en dat maakt het leven voor haar zo gemakkelijk.”

