Theaterlegende Tone Brulin (92) overleden kv

15 maart 2019

23u41

Bron: VRT Nieuws 0 Showbizz Theaterauteur en –regisseur Tone Brulin is op 92-jarige leeftijd overleden in Maleisië, het land van zijn echtgenote. Dat meldt VRT Nieuws. De theaterpionier was een fervent globetrotter die voor het eerst stukken uit Azië en Afrika naar Vlaanderen bracht.

Brulin, die geboren werd als Antoon van den Eynden in de Antwerpse Seefhoek, studeerde aan de Brusselse academie La Cambre bij Herman Teirlinck. Hij was een generatiegenoot van Julien Schoenaerts en was in het verleden ook getrouwd met Dora Van der Groen. In 1955 waren de drie acteurs samen te zien in de Vlaamse film ‘Meeuwen sterven in de haven’.

Brulin was een fervent reiziger en zijn wereldse avonturen inspireerden hem in 1975 tot de oprichting van Tiedrie, Het Theater van de Derde Wereld in Europa in Antwerpen. Daar introduceerde hij theater uit Azië en Afrika. Tot dan toe ongezien in Vlaanderen.





Voor zijn werk kreeg hij over de jaren heen onder andere de Arkprijs voor het Vrije Woord, de Staatsprijs voor Toneelletterkunde en de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten.

“Kan een theatermonument ons verlaten?”, zegt minister van Cultuur Sven Gatz op Twitter over het overlijden van Brulin. “Eens een pionier een pad geëffend heeft, blijft het begaanbaar.”

