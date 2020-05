Theater van ‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck op rand van bankroet: “Met de juiste politieke vriendjes waren we al lang gered” Hans Luyten

27 mei 2020

20u30 0 showbizz Legt het Antwerpse theater van de 31-jarige actrice Daphne Paelinck (Christine in ‘Thuis’) en haar partner Randall Van Duytekom binnenkort de boeken neer? Daar lijkt het sterk op, want het water staat het radeloze koppel aan de lippen. “We weten niet meer wat doen. Onze overlevingsstrijd begint meer op een doodstrijd te lijken.”

Om de tiende verjaardag van hun gezelschap De Proefkonijnen te vieren, openden Daphne en Randall in oktober een pop-uptheater in het centrum van Antwerpen. Zonder subsidies, alles met eigen middelen betaald en toch goed voor zo’n 10.000 bezoekers. Maar toen kwam corona en mocht er geen theater meer gespeeld worden. “Sindsdien hebben we nul euro inkomsten, maar blijven we maandelijks duizenden euro’s aan vaste kosten betalen”, klinkt het. “We zien ons spaargeld maand na maand verdampen. Onze bittere overlevingsstrijd begint meer en meer op een doodstrijd te lijken. We hebben ook geen perspectief. Hoelang moeten we nog door deze zure appel heen bijten? Handelszaken met een pand hebben recht op een hinderpremie. Dankzij die compensatie verdienen sommigen nu zelfs meer dan vroeger. Maar wij krijgen die premie niet omdat we het verkeerde statuut hebben. Wij zijn een vzw die niemand in dienst heeft en met dagcontracten werkt. Enkel daarom vallen we uit de boot.”

Politieke vriendjes

“We weten echt niet meer wat we moeten doen. We hebben een crowdfunding en een petitie opgestart waarin we vragen om ook van die steunmaatregelen gebruik te kunnen maken. Meer dan 1.500 handtekeningen hebben we al verzameld. Wij zijn geen profiteurs of subsidieslurpers, want we hebben nooit één cent gevraagd of gekregen. Maar we schenken Antwerpen wel al tien jaar theater. Toen we de stad vroegen of we ook steun konden krijgen, was het antwoord: ‘We werken liever enkel met onze vaste cultuurpartners’. Dat is heel zuur. En bekrompen. En unfair. Het is zoals een leerkracht die een zak snoepjes heeft om uit te delen aan de kindjes van haar klas en zegt: ‘Die krijgen er wel één en die niet’. Het is duidelijk dat als je in Antwerpen de juiste politieke vriendjes hebt, er veel kan. Maar als je onafhankelijk blijft en werkt, grijp je in coronatijden naast de pot. Dan kijkt echt niemand naar je om. Zo werkt het. Triestig.”

Uitzichtloze situatie

“Pompen we ons eigen geld in een mogelijke heropstart of wordt dit een uitzichtloze situatie? We weten het zelf niet. Zeker is dat onze activiteiten minstens zes maanden zullen stilliggen, maar het kan ook dat er in heel 2020 hoegenaamd geen theater meer zal gespeeld worden. Er is niemand die om ons geeft of naar ons luistert. Zonder economische steunmaatregelen zal het nieuwste theater van Antwerpen even snel verdwijnen als het ontstond. We hebben contact opgenomen met de eigenaar van ons pand aan de Frankrijklei. Die is erg inschikkelijk, maar het blijft natuurlijk wel een commercieel bedrijf. Vandaar dat we een deadline hebben vooropgesteld. Als we eind juni geen zicht hebben op steun of een haalbare heropstart, moeten we de huur opzeggen en de boeken sluiten. En zijn we ook al onze investeringen kwijt. Dan worden we gestraft omdat we initiatief namen en creatief wilden zijn. We vragen niks speciaals: enkel waar ook andere ondernemers recht op hebben. Meer niet. En daarna bieden we Antwerpen opnieuw met veel plezier theater aan. Gratis.”

Meer info op www.deproefkonijnen.be.