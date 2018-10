Theater ''t Schoon Verdiep' stelt haar burgemeester voor MVO

16 oktober 2018

07u04 1 Showbizz Wie wordt de burgemeester van Antwerpen? Een vraag die ook al een tijdje leefde in het theaterlandschap.

Op verkiezingsmaandag 15 oktober stelde De Komedie Compagnie zijn burgemeester voor aan de pers. Geen Bart De Wever, maar niemand minder dan An Nelissen stapte uit de limo aan Theater Elckerlyc om er op het grote podium haar eerste toespraak als burgemeester te geven. Het was ook het uitgelezen moment om de complete affiche van ''t Schoon Verdiep' te onthullen voor de aanwezige pers. An Nelissen zal van 26 april tot en met 19 mei samen met Dirk Van Vooren, Roel Vanderstukken, Manou Kersting, Karel Deruwe, Ivo Pauwels, Jits Van Belle, Christophe Stienlet, Jeron Dewulf en Jan Van Den Bosch schitteren in "'t Schoon Verdiep". Regisseur Christophe Ameye mag dit voorjaar dus stevig aan de slag met de theaterbewerking van "Out of Order" van de Engelse auteur Ray Cooney.

"'t Schoon Verdiep" is een productie van Theatertainment voor De Komedie Compagnie. Vanaf 26 april te zien in Theater Elckerlyc te Antwerpen.