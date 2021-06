‘The X Factor’-jurylid: “Britney Spears kon door alle medicatie amper rechtop blijven zitten”

CelebritiesIn 2012 was Britney Spears (39) een van de juryleden van de Amerikaanse talentenjacht ‘The X Factor’. Volgens een van haar collega’s, de Britse manager en televisiepersoonlijkheid Louis Walsh (68), ging het in die periode niet bepaald goed met haar. Dat vertelt Walsh in The Irish Independent.

Britney Spears werd in 2012 aangetrokken als een van de vier juryleden van de Amerikaanse versie van ‘The X Factor', naast Simon Cowell, L.A. Reid en Demi Lovato. Omdat Cowell op een bepaald moment getroffen werd door een bronchitis, nam Louis Walsh - bekend van de Britse versie van de realityshow - het stokje even van hem over. “Ik zat twee dagen lang bij Britney", vertelt Walsh nu in The Irish Independent. “Na elke paar audities deed ze zo", waarna hij doet alsof hij voorover zakt in zijn stoel. “Ze moesten de show telkens stopzetten om haar mee naar buiten te nemen, omdat ze zoveel medicatie gebruikte. Ik had medelijden met haar. Ze was de grootste popster van de planeet, maar ze zat daar enkel fysiek. Mentaal was ze niet aanwezig. Ze had heel wat problemen.”

Al blijft z'n medelijden toch eerder beperkt. Wanneer de journalist hem vraagt of Britney dan niet beter hulp had gekregen, in plaats van in zo'n show te zitten, antwoordt Walsh: “Ze kreeg miljoenen dollars om dat te doen. Waarom zou ze daar dan in hemelsnaam niét gaan zitten?”

Spears zelf gaf jaren geleden al toe dat ze niet echt genoot van haar tijd bij ‘The X Factor’. “Ik had paniekaanval na paniekaanval", klonk het in Elle. Paniekaanvallen die veroorzaakt werden omdat ze harde kritiek moest geven aan jonge deelnemers. “Dat ging echter snel voorbij, want ik besefte dat ik hen net hielp door eerlijk te zijn. Ik vind dat persoonlijk het moeilijkste aan jurylid van ‘The X Factor’ zijn. Heel wat van hen zijn zich nog aan het ontwikkelen, en het is echt moeilijk om aan zo'n jonge kinderen te vertellen of ze wel hebben wat nodig is, dus ik probeer om zo voorzichtig mogelijk te zijn met hun dromen."

