‘The Witcher 2’: “Er is officieel leven na ‘Game of Thrones’”

TVTwee volle jaren zitten fans van ‘The Witcher’ nu al op hun honger voor een vervolg. Maar geef toe: een saga over een koelbloedige monsterjager die in een ondergesneeuwde sprookjeswereld op alles jaagt met een tandje of oogje te veel, is niet bepaald iets om op een snikhete zomerdag te kijken. Winter is not coming, het is gearriveerd en Geralt van Rivia is de hunk die Jon Snow naar de vergeetputten moet grommen. Of dit tweede seizoen alles (of meer) bezit om z’n succes te bevestigen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Ook in de hoofdkantoren van Netflix lijken er magische krachten aan het werk. De streaminggigant bestelde het tweede seizoen van ‘The Witcher’ al in 2019 nog voor er één seconde van de reeks werd uitgezonden. Een dure gok, die andermaal geloond heeft, want ‘The Witcher’ groeide uit tot één van de paradepaardjes van het platform. Om vervolgens gigantisch veel vertraging op te lopen wegens Covid-19. Maar honger is de beste saus en aangezien het originele werk zes romans en vijftien kortverhalen omslaat, is de bodem van dit Poolse fantasystoofpotje met een enthousiasme voor kleurlenzen nog lang niet in zicht.

Deel twee gaat van start in de nasleep van de Slag om Sodden Hill. Yennefer wordt dood gewaand en nu Geralt (Henry Cavill) eindelijk verenigd is met prinses Ciri, wier lot via een verrassingswet aan elkaar gebonden is, volgen we het duo van het ene avontuur in het andere. Om Ciri te beschermen voor de vechtende koninkrijken, neemt hij haar mee naar de plaats waar hij getraind werd als Hekser en dat zorgt ervoor dat we eindelijk z’n leermeester Vesemir leren kennen, die we tot hiertoe enkel zagen voorbijkomen in de anime film ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’. Nieuwe personages moeten dit tweede seizoen zeker oppeppen. Met acteurs die we eerder al aan het werk zagen in onder meer ‘Game of Thrones’, ‘Peaky Blinders’ en ‘Bridgerton’. Maar de grootste focus van dit tweede seizoen ligt sowieso op het verder uitspitten van onze drie hoofdpersonages: Geralt, Ciri en Yennefer. En hoe het pad van die laatste zo dramatisch kon afwijken van dat van Fringilla, die als magiër van Nilfgaard naar de ‘dark side’ is afgegleden.

Volledig scherm The Witcher © Netflix

Was seizoen één vooral daar om de fantasiewereld op te zetten en de personages met een wirwar aan verhaallijnen over een periode van honderd jaar te introduceren, dan verloopt de structuur van de vertelling dit keer een pak meer rechtlijnig en minder stroef. Het universum van ‘The Witcher’ is an sich al een beetje een kille wereld om u aan te verwarmen en de ingewikkelde vertelling deed daar geen deugd aan. Bovendien is Hekser, als eenzame Witte Wolf, niet het meest aaibare personage, maar nu hij dus zijn hart heeft verloren aan Yennefer -de gebochelde verstotelinge die nu uitsluitend nog een stoot is- en een vaderrol moet opnemen voor Ciri, komt daar dus verandering in. En daarmee gaat ‘The Witcher’ het vertrouwde en vruchtbare terrein in van onder meer ’The Mandalorian’, waarin een al even grommende premiejager zorg moet dragen voor een kwetsbaar wezen dat z’n eigen krachten (nog) niet kent. Bovendien komen we via het nieuwe personage van Vesemir, die de mentor en vaderfiguur in Geralt’s leven is, ook meer te weten over het verleden en het innerlijke raderwerk van onze Hekser, wat geen overbodige luxe is.

Volledig scherm The Witcher - Jaskier © Netflix

Over luxe gesproken. De speciale effecten en CGI-monsters zijn opnieuw van een zeer bevredigend niveau en maken de soms wat rommelige, belegen dialogen waarmee de reeks nog steeds geplaagd wordt, meer dan goed. Aflevering één is een uitstekend voorbeeld daarvan, waarin een ‘Belle en het Beest’-verhaallijn een grimmige, griezelige wending kent en de visuele lat meteen hoog legt voor dit seizoen. Houd dat muntstuk dus maar in de aanslag, want de bezongen held Geralt, ‘een vriend van de mensheid’, komt u weer acht afleveringen lang uit uw dagelijks lijden verlossen met een portie epische zwaardgevechten, lomp gegrom, zeemzoete vadergevoelens en het obligate bloot dat u van een Netflix-reeks vol middeleeuwse beestachtigheden verwacht, natuurlijk.

Streamen of skippen? Dit tweede seizoen zal genoeg van hetzelfde en vooral meer van iets nieuws aanreiken, waar u zich volop aan kunt voeden en laven. Fans van het genre kunnen ook stilaan beginnen te geloven dat ‘Game of Thrones’ niet het einde betekende, maar slechts de deur openzette voor veel meer kwalitatieve fantasy to come. Ons ordeel? 7/10

‘The Witcher’ seizoen twee is integraal te bekijken op Netflix.

