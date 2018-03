The Weeknd hint komst van nieuw album en hij zal superheld zijn in eigen Marvel-comic TC

26 maart 2018

13u30 0 Showbizz Popster The Weeknd postte een beeldje waarop hij te zien is in een muziekstudio en suggereerde de komst van een nieuw album. Deze zomer verschijnt dan weer een eerste Marvel-comic van zijn hand. Daarin speelt hij ook zelf de hoofdrol.

The Weeknd, echte naam Abel Tesfaye, debuteert als stripauteur met de hulp van auteurs Le Mar Taylor en Christos Gate. Samen bedachten ze een verhaal waarin superheld The Weeknd de strijd aangaat met Jack 'The Chef' Smiley, een kannibalistische schurk die zijn vijanden niet alleen om het hoekje helpt, maar hen nadien ook nog eens opeet. Deze comic moet op 13 juni in de Amerikaanse boekenwinkels liggen. Het is niet bekend of de strip door Marvel ook vertaald zal worden en of die ook bij ons zal worden uitgegeven.

Nieuwe muziek

Spannender nieuws voor de fans is ongetwijfeld dat er een nieuw album zit aan te komen. De ster postte immers een foto van zichzelf in een opnamestudio met de caption 'mastering'. De productie van het album lijkt dus al in een finale fase te zitten. Toch heeft zijn platenfirma nog niets gecommuniceerd over een mogelijke releasedatum. Het laatste album van The Weeknd, het succesvolle 'Starboy', dateert ondertussen al van 2016.