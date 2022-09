The Weeknd hervat tournee na stemproblemen: “Van de dokter mag ik weer zingen”

BV “De liefde van mijn leven ontmoet”: geeft Gloria Monserez haar relatie met Aaron Blommaert toe?

“Eigenlijk had ik me voorgenomen om in geen enkel interview te zeggen of ik een relatie heb. Maar kom, het doet me te veel deugd om dit nu toch te kunnen zeggen, om het te vieren en van de daken te schreeuwen.” Het zijn de woorden van Gloria Monserez (21), die deze week een interview gaf aan ‘Humo’. Hoewel de Ketnetwrapster niet verklapt om wie het gaat, lijkt alles erop te wijzen dat ze een koppel vormt met ‘Familie’-acteur Aaron Blommaert (20).

6 september