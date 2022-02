‘The Walking Dead’-acteur Moses J. Moseley overleden op 31-jarige leeftijd

Muziek The Smile en Courtney Barnett vervolledi­gen affiche TW Classic

De Engelse rockband The Smile en de Australische singer-songwriter Courtney Barnett worden aan de affiche van TW Classic toegevoegd. De line-up van het festival, dat plaatsvindt op zaterdag 25 juni, is hiermee compleet. Ook Nick Cave & The Bad Seeds, Placebo, Sleaford Mods en Whispering Sons geven het beste van zichzelf in het Festivalpark in Werchter.

11:38