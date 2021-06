‘The Voice’-winnares Grace heeft bijzonder ritueel: “Voor elk optreden sla ik een babbeltje met God”

ShowbizzZe heeft een hele tijd geworsteld met haar Congolese roots, maar sinds ze vorige maand is uitgeroepen tot ‘The Voice van Vlaanderen’ is Grace Khuabi (18) zelfzekerder dan ooit. Tijdens de VTM-talentenjacht zong en danste ze de concurrentie moeiteloos naar huis. Maar de jonge vrouw is meer dan een meisje met een ‘andere’ huidskleur. Grace vertelt openhartig over de soms moeizame weg naar volwassenheid, de goeie band met haar familie en coach Natalia en haar katholieke opvoeding. “Voor elk optreden in ‘The Voice’ ging ik bidden tot God.”