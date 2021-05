‘The Voice’-winnaars Ibe en Charles brengen samen duet uit

Amper twintig jaar zijn ze, maar het gaat Ibe Wuyts en Charlotte Foret voor de wind. Charlotte, beter bekend als Charles, kreeg haar eigen billboard op Times Square en daarnaast mocht ze ook meeschrijven aan ‘The Wrong Place’, het nummer waar Hooverphonic mee naar het Songfestival trekt. “Ik ben al jaar en dag fan van Hooverphonic, en dan zit je plots met hen in de studio”, vertelde Charles begin deze maand in een interview met HLN.

En ook Ibe mag na zijn overwinning in ‘The Voice’ zeker niet klagen. Zo stond hij al twee keer op Rock Werchter en hij kreeg ook een MIA voor ‘beste doorbraak’. Na een reeks succesvolle singles zoals ‘Tables of Fools’, ‘Control’ en ‘The Perfect Storm’ werkt het jonge talent bovendien nog rustig verder aan zijn debuutalbum. “Ik ga de tijd nemen om een album af te leveren waar ik volledig achter sta”, aldus Ibe.

Without You

Individueel doen de twee het dus zeker niet slecht, maar samen staan ze natuurlijk een stuk sterker. Hun nieuwe single ‘Without You’ doet het namelijk zowel in Vlaanderen als in Wallonië goed. Oorspronkelijk stond het nummer op Charles’ nieuwe EP, maar nadat de song op slechts een paar weken anderhalf miljoen stream scoorde, brengen de twee artiesten ‘Without You’ nu ook als officiële single uit.

In een interview met Het Nieuwsblad vertellen Charles en Ibe dat ze elkaar aanvankelijk enkel via sociale media kenden. Ze stuurden elkaar af en toe complimentjes over elkaars muziek en zo is langzaamaan het idee voor een samenwerking ontstaan. “Ik volg Charles al sinds haar eerste single ‘Wasted time’ en vond haar EP echt sterk”, vertelt Ibe in Het Nieuwsblad. “Dus toen ze vroeg om samen te werken, was ik meteen aan boord.”