‘The Voice’ verwelkomt Mathieu Terryn en Jan Paternoster als nieuwe coaches: “Volledig buiten onze comfortzone”

TV Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint oog in oog met elkaar in eerste officiële foto van de ‘Harry Pot­ter’-reü­nie

HBO Max is in een vrijgevige bui. Eerder deze week gaven ze al een eerste teaser van de langverwachte ‘Harry Potter’-reünie vrij en nu heeft het streamingplatform opnieuw een cadeautje voor alle Potterheads onder ons. Op sociale media deelden ze namelijk de allereerste foto van ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’.

9 december