'The Voice'-presentator Sean Dhondt: "Dat zo'n coronaveilige opname op tv soms wringt, kan ik niet ontkennen”

westerlo Romy en Niels uit ‘The Sky is the Limit’ starten samen schoon­heids­in­sti­tuut en pop-upbistro op: “Een serieuze investe­ring, maar met de juiste partner kan je net wat meer”

18 februari Na kledingwinkel Mio Caro en kinderkledingwinkel Little Mio breidt Romy Biscop (38) haar Mio-imperium in Westerlo uit met pop-upbistro Mio’s Food and Drinks en schoonheidsinstituut Mio Care. Dat doet ze samen met haar partner Niels Lagrange (29), die ze leerde kennen tijdens de opnames van ‘The Sky is the Limit’ op Vier. De pop-upbistro is op de parking van Mio Caro te vinden, het schoonheidsinstituut werd in de kelderverdieping van Little Mio ingericht. “Hiermee willen we onze klanten een totaalbeleving aanbieden: we kunnen ze van kop tot teen kleden en verzorgen en na het shoppen een hapje en drankje aanbieden.”