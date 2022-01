‘The Voice of Holland’ vervangen door ‘I Can See Your Voice’, overige coaches volgen Anouk voorlopig niet

ShowbizzNa berichten van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnen ‘The Voice of Holland’ werd afgelopen weekend aangekondigd dat het programma voorlopig wordt opgeschort. De talentenjacht wordt vervangen door het nieuwe seizoen van ‘I Can See Your Voice’. Daarnaast worden ook alle andere merken rond ‘The Voice’ opgeschort tot er meer duidelijkheid is.

Het voorlopig opgeschorte ‘The Voice of Holland’ wordt vrijdag en in de komende weken vervangen door het nieuwe seizoen van ‘I Can See Your Voice’. Dat laat een woordvoerder van RTL weten. Normaal gezien zou de spelshow eigenlijk pas 20 februari starten. ‘I Can See Your Voice’ duurt wel minder lang dan de ‘The Voice of Holland’. ‘Beau’, de talkshow die nadien wordt uitgezonden op de Nederlandse zender, begint daarom 30 minuten eerder. Ondertussen raakte ook bekend dat ‘The Voice Kids’ en ‘The Voice Senior’ voor onbepaalde tijd worden stopgezet. “Alle merken rond ‘The Voice’ zijn opgeschort tot er meer duidelijkheid is”, aldus een woordvoerder van RTL.

Afwachtende houding

Of de resterende afleveringen van ‘The Voice of Holland’ ooit nog uitgezonden zullen worden, is voorlopig nog een groot vraagteken. Eerder liet zangeres Anouk, een van de coaches, al weten dat zij sowieso niet meer terugkeert naar de talentenjacht. Glennis Grace en Waylon, de overige juryleden, volgen haar voorbeeld voorlopig niet. Zij laten via hun management weten de ontwikkelingen af te wachten en dan pas een beslissing te nemen. Anouk maakte zondag bekend per direct te stoppen met ‘The Voice’ na de berichten over grensoverschrijdend gedrag. “Ik wil niet werken waar jarenlang gewoon een aantal mannen misbruik hebben gemaakt van hun positie, en waar er bewust voor is gekozen het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet”, zei ze.

Volledig scherm Glennis Grace, één van de coaches van ‘The Voice of Holland’. © RTL4

Waylon, die sinds 2016 op een van de beroemde draaiende stoelen zit, zegt dat hij wacht met reageren tot de uitzending van het BNNVARA-programma ‘BOOS’ donderdag online komt. Hierin komen alle aantijgingen uitgebreid aan bod. Zijn manager laat het verder bij Waylons eerdere verklaring van zaterdag waarin hij stelde dat hij er niks mee te maken heeft. Ook Glennis Grace, die in het huidige seizoen debuteerde als coach, wil voorlopig niets meer zeggen. “Glennis heeft via haar social media aangegeven dat ze erg geschrokken is door de berichten en dat ze het heel goed vindt dat dit onderzocht wordt. Ze heeft ook gezegd dat ze niet weet wat ze er verder over moet zeggen en dat ze ook niet precies weet wat er is gebeurd”, laat haar woordvoerder weten.

Aangifte doen

Ondertussen moedigt de Nederlandse staatssecretaris Gunay Uslu slachtoffers van ‘The Voice’ aan om aangifte te doen. “Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel. Voor mij geldt hier echt zero tolerance”, klinkt het daar. Wie zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, moet volgens Uslu worden “aangepakt”, zodat “ieder talent” zich kan ontwikkelen “zonder dat daarbij sprake is van machtsmisbruik en een ongezonde afhankelijkheidsrelatie”. Daarnaast is het volgens haar aan RTL om te zorgen voor een “veilig werkklimaat”, bijvoorbeeld door het instellen van een klachtencommissie en externe vertrouwenspersonen.

Zaterdag raakte bekend dat ‘The Voice’ voorlopig wordt stilgelegd vanwege berichten over seksueel wangedrag tegen deelnemers door bandleider Jeroen Rietbergen en jurylid en rapper Ali B. Rietbergen heeft inmiddels al bekend. Tegen Ali B is aangifte gedaan. Hij ontkent de aantijgingen.

