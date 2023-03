'The Voice of Holland’-deelnemer doet boekje open over Marco Borsato: “Hij beloofde mij de finale”

SHOWBIZZMarco Borsato (56) wordt niet vervolgd voor zijn vermeende misstanden bij de tv-show ‘The Voice of Holland’. En daar is niet iedereen mee gediend. Zo doet oud-deelneemster Babette van Vugt, die in 2012 en 2015 kandidaat was bij de talentenjacht, haar boekje over het jurylid open in de YouTube-show ‘En Dan?’. Ze beweert onder meer dat de zanger haar beloofde dat ze sowieso naar de finale mocht gaan. “Ik voelde me echt heel vernederd.”

In 2012 waagde Babette voor het eerst haar kans in ‘The Voice of Holland’. Ze geraakte uiteindelijk tot in de liveshows, onder de leiding van haar coach Marco Borsato. Drie jaar later besloot ze opnieuw mee te doen aan de zangwedstrijd, op verzoek van de Nederlandse zanger. “Op 8 juli 2015 werd ik in de nacht gebeld. Het was mijn coach, Marco. Mijn telefoon ging om 01.00 uur ‘s nachts. Hij vroeg of ik ervoor open stond om weer mee te doen”, steekt Babette van wal in ‘En Dan?’. “De audities waren destijds bezig en de laatste draaidag vond de dag erna plaats. De productie had niet genoeg leuke mensen. Ze zochten mensen waar ze weer sensatie op konden richten, denk ik.”

Na haar deelname in 2012 kampte Babette met zeer donkere gedachten. Om die reden heeft ze even getwijfeld of ze wel opnieuw wilde meedoen. “Ik was er net uit en ik was gewoon m’n ding aan het doen. En toen kwam dit op mijn pad. Nee, ik wilde het eigenlijk helemaal niet. Maar je bent toch, als zangeres, aan het kijken van: oké, hoe kan ik mijn single promoten? Je wil wel bezig blijven”, vertelt ze. Daarom belde Babette onmiddellijk naar haar management voor advies. “Die zeiden: “Weet je, Babette. Dit is nu je visitekaartje dat je af kan leveren. Je hebt nu recht van spreken, ze vragen jou.”” Toch was de zangeres nog niet volledig overtuigd. “Dat kunnen ze zo verkopen. Maar mijn intuïtie zei al: niet doen. Ik wilde niet weer in die hele poppenkast meespelen. Ik wilde echt mijn eigen muziek maken en mezelf ontplooien.”

Loze beloftes

Uiteindelijk bedacht Babette zich door de positieve reacties van haar management. Ze besloot om opnieuw een poging te wagen in ‘The Voice of Holland.’ Er werd haar ook mentale steun van de programmamakers beloofd. En dat was nog lang niet alles. In het gesprek met Marco werd er volgens Babette zelfs gezegd dat zij sowieso de finale zou halen. Dat trok haar volledig over de streep. “Hij beloofde mij de finale. Toen dacht ik: als dit de deal is, dan doe ik het gewoon. Uiteindelijk stond ik rond 13.00 uur in de middag, mijn nummer al te zingen. Toen waren we ongeveer twaalf uur verder sinds het telefoontje”, aldus de zangeres.

Na de battles vloog Babette al uit de talentenjacht. “Tijdens de repetities voelde ik al dat er iets niet klopte. Er werd minder met mij gecommuniceerd”, blikt ze terug. Verder snapt ze ook de keuze voor het nummer dat ze moest zingen niet. “Als je dan iemand belooft om naar de finale te gaan, doe dan ook iets waar ik goed in kan uitblinken. Ik voelde iets in de lucht hangen. Maar ik dacht: ik heb er geen grip meer op. Dat vond ik heel erg eng.” Uiteindelijk koos Marco niet voor Babette. De coach ging voor een andere kandidaat. “De grond zakte onder mijn voeten weg. Ik kon niemand meer vertrouwen. Ik wilde gewoon verdwijnen”, aldus ‘The Voice’-kandidaat. Daarna moest ze nog naar hem toelopen en een knuffel geven. “Er is me gewoon zoveel onrecht aangedaan”, klinkt het bij Babette. “Ik voelde me echt heel vernederd.”

Onzekere toekomst

Het Openbaar Ministerie van Nederland heeft de zaak tegen Marco Borsato voor ‘The Voice of Holland’ geseponeerd. Dat werd vorige week bekendgemaakt. Vorig jaar in januari beweerden verschillende kandidaten en medewerkers van de zangwedstrijd dat hij hen had betast. Ze getuigden anoniem in de uitzending ‘Boos’. Drie van hen waren minderjarig. De Nederlandse zanger heeft momenteel nog een andere zedenaangifte tegen hem lopen.

Coaches Jeroen Rietbergen en Ali B worden wel vervolgd naar aanleiding van drie aangiftes van verkrachting en aanranding, in 2014 en 2018, van meerderjarige vrouwen. ‘The Voice of Holland’ is al sinds begin 2022 niet meer op televisie te zien. De toekomst van de talentenjacht blijft dan ook nog zeer onzeker. “We vinden het goed en belangrijk dat het OM de aangiftes naar aanleiding van ‘The Voice of Holland’ zorgvuldig heeft onderzocht en dat er duidelijkheid is over de volgende stappen”, verklaarde een woordvoerder van de show in een reactie aan ‘RTL Boulevard’.

