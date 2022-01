‘The Voice of Holland’-coach Angela Groothuizen reageert op alle ophef: “De berichten en mails van mijn talenten stromen binnen”

Wat werd er net getoond in die aflevering van ‘Boos’? Bekijk het hier:

In haar uitgebreide post op sociale media vertelt Angela Groothuizen dat seksuele intimidatie haar niet vreemd is. “Een vader van een klasgenoot die plots zijn tong in mijn mond stak en mijn borstjes betastte. Handen op mijn billen, even in mijn tepels knijpen.” Door haar oudere broers en zussen was Groothuizen wel beter voorbereid op wat er kon gebeuren. “Ik voelde mij sterk genoeg om assertief te reageren en uiteindelijk kwam ik ongeschonden uit een aantal vervelende situaties.”

Onveilig

Vervolgens heeft Angela het nog over de hele heisa rond ‘The Voice of Holland’. De Nederlandse zangeres was in het verleden zelf nog coach voor de volwassen editie. Daarnaast was ze ook te zien in de Nederlandse editie van ‘The Voice Kids’ en ‘The Voice Senior’. “Ik besloot mijn talenten te bellen, mailen en appen om te vragen of ik iets heb gemist en of er ooit iets was dat niet door de beugel kon.” Uit die gesprekken is gebleken dat enkele vrouwen zich niet volledig veilig voelden tijdens hun deelname aan ‘The Voice of Holland’.