‘The Voice of Holland’-bandleider Jeroen van Rietbergen gespot op Amerikaanse luchthaven

Jeroen van Rietbergen werd gefotografeerd op de luchthaven van de Amerikaanse staat New Jersey. Dat blijkt uit enkele foto’s die de Nederlandse roddelkoning ‘Fawry Not Sawry’ deelde op zijn Instagram Stories. Wat Rietbergen daar deed of waar hij precies naartoe vloog, is op dit moment nog niet bekend.

De ex-vriend van Linda de Mol kwam in opspraak vanwege een documentaire van ‘BOOS’. Daarin wordt hij door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij gaf zelf intussen ook al toe dat hij niet correct gehandeld heeft, en stapte op als bandleider bij ‘The Voice of Holland’. Enkele dagen na de release van de docu is Rietbergen op het vliegtuig richting Amerika gestapt. Verschillende Nederlandse reizigers hadden hem destijds gespot op de luchthaven van Schiphol. Uiteindelijk bevestigde zijn woordvoerder Peter Plasman dat Jeroen inderdaad naar het buitenland was gevlogen.

Volgens verschillende Nederlandse online roddelkanalen was Rietbergen op weg naar The Ranch in Tennessee, een gespecialiseerde kliniek waar men onder meer behandeld kan worden voor een seksverslaving. Een behandeling duurt er normaal gezien zo’n zes tot acht weken. Aanvankelijk werd er ook beweerd dat de Nederlander er tot in het voorjaar zou verblijven.

