‘The Voice Kids’-winnares Mentissa is dé revelatie van Franse volwassen versie: “Grote finale wenkt”

ShowbizzVoor de Vlaamse Mentissa Aziza (21) komt de grote doorbraak in Frankrijk dichtbij. Na haar zege in 'The Voice Kids' (2014) en haar goede beurt in 'The Voice of Holland' (2019) waagt de jonge zangeres uit Denderleeuw haar kans in 'The Voice - La plus belle voix'. Met succes, want de Fransen tippen haar zelfs als topfavoriet. "De grote finale wenkt en ik heb een goed voorgevoel."