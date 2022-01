‘The Voice Holland’ stopgezet na klachten over seksueel wangedrag: “Tourmanager van Marco Borsato...als je me in natura betaalt”

Stel je een rij vallende dominostenen voor, ongeveer zo ging het zaterdagochtend toen televisiezender RTL aankondigde de uitzendingen van 'The Voice of Holland' op te schorten omdat er beschuldigingen zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Amper was het nieuws bekend of er rolde een eerste kop: bandleider Jeroen Rietbergen (50) stapte zelf op. Wat later belandde ook jurylid Ali B (40) in het oog van de storm. “Ik ben honderd procent onschuldig”, zei die. Maar intussen was er wél een officiële klacht tegen hem ingediend. Jurylid Anouk (46) wist genoeg: gisteravond liet ze weten dat ze met het programma en “de corrupte bende” niets meer te maken wil hebben. Ook sponsor T-Mobile trok zich terug.