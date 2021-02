‘The Voice’-coaches Niels Destadsbader en Koen Wauters nuanceren hun succes: “Mijn job maakt me gelukkig, maar het is niet het enige in het leven”

Muziek Komt Coldplay weldra met nieuw album?

7:31 Coldplay lijkt weer met nieuwe muziek te komen. De Britse band zou de titel ‘Music Of The Spheres’ hebben vastgelegd, wat volgens ingewijden de naam van het nieuwe album wordt. Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman en Will Champion brachten in 2019 voor het laatst een album uit.