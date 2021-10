‘The Twilight Saga’-schrijfster Stephenie Meyer bevestigt komst van 2 nieuwe ‘Twilight’-boeken: “Ik wil iets gloednieuws doen”

Nieuwe wereld

Of de twee nieuwe romans verder gaan waar ‘Midnight Sun’ ophield, wil Stephenie niet zeggen. De schrijfster had eerder al laten weten dat ze geen voorstander is van dat idee. “Dit is waar het stopt voor Edward. Schrijven vanuit zijn standpunt maakt me extra angstig. Daarom was de ervaring van het schrijven van dit boek niet heel aangenaam voor mij”, vertelde ze aan The New York Times. “Ik denk dat dit boek voldoende weergeeft hoe het is om Edward te zijn, dat als je verder zou lezen in de andere boeken je dan wel al kan voorstellen wat er zoal in zijn hoofd omgaat.”