‘The Try Guys’ reageren op exit van Ned Fulmer na overspel met werkneemster: “We verliezen een vriend”

Een week geleden kondigden 'The Try Guys' aan dat ze de samenwerking met medeoprichter Ned Fulmer stopgezet hebben. Een gevolg van zijn affaire met een werkneemster in het bedrijf. 'The Try Guys' gaan nu verder als drietal. In een video reageren de populaire YouTubers voor het eerst op die moeilijke beslissing: "Ik weet niet of we ooit de pijn kunnen uiten die we nu voelen."

“We willen jullie een tijdlijn geven van wat er is gebeurd en eerlijk vertellen hoe we onze beslissing hebben genomen”, vertellen Eugene Lee Yang, Keith Habersberger en Zach Kornfeld in de video. “Het eerste weekend van september hebben enkele fans ons laten weten dat ze Ned en een werkneemster in een romantische setting hebben gezien. Ned heeft dat bevestigd en vertelde dat de affaire al een tijdje aan de gang was.” En dat was voor de populaire YouTubers hard schrikken. “We wisten niet dat dat aan de hand was”, leggen ze uit.

Onmiddellijk na het nieuws ondernamen ‘The Try Guys’ de nodige stappen. Ze hebben drie weken gesproken met HR, een PR-expert en raadpleegden verschillende advocaten. Ned heeft met zijn affaire duidelijke bedrijfsregels verbroken. Als aandeelhouder en medeoprichter mag hij absoluut geen relatie hebben met een werkneemster. Het ongepaste gedrag leidde uiteindelijk tot zijn ontslag. “We kunnen niet meer verder werken met hem", klinkt het resoluut. “Dit is iets wat we heel serieus nemen en we weigeren om het onder het tapijt te vegen. Dit is niet waar we voor staan.”

Toch ligt het vertrek van Fulmer zeer gevoelig voor de drie YouTubers. “We weten niet of we ooit de pijn kunnen uiten die we nu voelen. Het is moeilijk om oude video’s te bekijken die we leuk vinden en waarop we trots zijn", vertellen ze. “We verliezen een vriend en iemand waarmee we een bedrijf hebben opgestart.” Hoe de toekomst van ‘The Try Guys’ er zal uitzien zonder Ned, is nog niet duidelijk. “Sommige dingen gaan veranderen. We zoeken het uit. Dag per dag.” Om af te sluiten bedanken de YouTubers hun fans voor de steun. “We appreciëren jullie en kijken ernaar uit om jullie voor te stellen aan een nieuw ‘Try Guys’-tijdperk.”

'The Try Guys'

Spijt

Ned heeft spijt van zijn acties. Dat verklaarde hij vorige week via Instagram. “Familie had altijd mijn prioriteit moeten zijn", schreef hij. “Ik ben de focus verloren en had een relatie op de werkvloer. Het spijt me voor alle pijn die mijn acties veroorzaakt hebben aan de drie andere mannen en vooral aan Ariel. Het enige wat nu telt, zijn mijn huwelijk en mijn kinderen. Daar ga ik me nu op focussen.”

Ontstaan van de YouTube-sensatie

‘The Try Guys’ werd opgericht in 2014. De groep bestond uit Ned Fulmer, Eugene Lee Yang, Keith Habersberger en Zach Kornfeld. Het viertal werkte destijds bij het Amerikaanse mediabedrijf Buzzfeed, waar ze de kans kregen om hun eigen YouTubereeks op te starten. In de video’s besloten ze allerlei gekke dingen uit te testen. Met succes, want het concept was meteen een hit. In 2018 werden ‘The Try Guys’ onafhankelijk van Buzzfeed, waarna ze uitgroeiden tot een heus bedrijf. Ze kregen miljoenen videoviews, een eigen theatertour en zelfs een televisiereeks ‘No Recipe Road Trip with the Try Guys’ op het Amerikaanse Food Network.

