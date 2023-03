The Starlings staan op nummer 1 in hitlijst én vieren dat met een feest: “Iedereen die heeft gestemd, mag komen”

TV GEZIEN? ‘Dertigers’: “De vorige cast werd geen seconde gemist”

In het vijfde seizoen waait er een nieuwe wind door de Eén-soap ‘Dertigers’. Zo werden de acteurs uit de vorige reeksen ingeruild voor een compleet andere cast. Zorgt die verfrissingsoperatie voor een betere reeks? Of voelt ‘Dertigers 2.0.’ als oude wijn in nieuwe zakken? “Eindelijk een koppel waarmee ik me kan vereenzelvigen, juichte ik inwendig, tot na een dik kwartier bleek dat ook de relatie van deze tortelduiven geteisterd zal worden door leugens, intriges en bedrog.”