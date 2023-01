The Starlings reageren op tweede plaats ‘Eurosong’: “De jury was duidelijk niet onze vriend”

Een puntje verschil. Daarmee wipte Gustaph en zijn ‘Because of You’ zaterdagavond over The Starlings tijdens ‘Eurosong’. Hun emotionele ballade ‘Rollercoaster’ kreeg - ondanks problemen met de VRT-app - wel de meeste stemmen van het publiek. “We zijn teleurgesteld, maar Gustaph verdient dit”

Ze werden op voorhand getipt als een van de grootste kanshebbers tijden ‘Eurosong’. En even leek het er ook op dat The Starlings naar Liverpool zouden gaan. Bij het Belgische publiek waren Tom Dice (33) en Kato Callebaut (31) goed voor de topscore, maar de professionele vakjury bedeelden hen slechts met een vijfde plaats. Dat pikt, zo laat onze Songfestivalinzending van 2010 weten op Instagram. “Ontzettend bedankt om ons zo massaal omhoog te stemmen”, opent Tom z’n bericht. “Een op vier mensen heeft gisteren voor ‘Rollercoaster’ gestemd en dat is waanzin. (Een deel van) de 15-koppige jury had een ander idee. We zijn dan ook heel teleurgesteld. Er is amper over onze performance, stemmen en muziek gepraat. Het voelde als een gebrek aan respect voor het werk dat hierin is gekropen. We stellen ons heel veel vragen. Of we daar een eerlijk antwoord op zullen krijgen van die mensen, daar twijfel ik aan. It doesn’t feel right.”

(lees hieronder verder)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Als het van jullie afhangt, passeert ‘Rollercoaster’ vanaf vandaag dagelijks op elke muziekzender, en elke streamingplaylist in Vlaanderen”, vervolgt Tom. “En dat is een mooie troost. Jullie zijn de liefste mensen, en die hebben we dan ook het liefst dicht bij ons.”

Steun voor Gustaph

Dat The Starlings tweede eindigden, viel bij een deel van het publiek niet in goede aarde. Zij spraken dan ook van doorgestoken kaart, en oordeelden dat Gustaph niet de terechte winnaar was. Daar is Tom het niet mee eens. “Over lief zijn gesproken... Gustaph: you deserve this and I love you!”, klinkt het. “Je bent een geweldige man en na twee keer onder of achter het podium te staan, mag het nu wel eens VOL in de schijnwerpers zijn. Ik zal traditiegewijs in ‘me and my guitar’-pak voor jou supporteren en trots zijn. You worked hard”

Ook Kato sluit zich daarbij aan, op haar account. ‘Een ‘Rollercoaster’, dat blijkt ook nu weer”, schrijft zij. “De jury was duidelijk geen vriend van ons, jullie gaven ons alle liefde. Dankjewel iedereen voor elke stem en elk berichtje. Trots op ons en er komen nog mooie dingen aan, dat is zeker. Proficiat aan Gustaph , niets dan liefde en hij zal het ongetwijfeld waanzinnig doen in Liverpool.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK