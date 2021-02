The Starlings maken eigen minishow van ‘Liefde Voor Muziek’

“Elke dinsdagavond om 20.30 uur gaan we met onze fans live op Instagram”, zeggen Tom en Kato. Een dag na de uitzending van ‘Liefde Voor Muziek’ dus, maar zo kan het muzikale duo alle liedjes van elke aflevering ontleden. “We gaan van elke song zeggen wat we ervan vinden. Niet met punten of zo, maar we gaan wel eerlijk onze mening geven. Welk liedje sprong er voor ons uit, welk was de grootste verrassing, enzoverder”, legt Tom uit. “Het is een nabespreking van de volledige aflevering, reken dus op een uur ongeveer”, vult Kato aan. “We gaan ook wekelijks iemand virtueel uitnodigen om met ons over de liedjes te babbelen.” Vanavond is dat meteen Willy Sommers, de ster uit de eerste aflevering van ‘Liefde Voor Muziek’. “Op het einde van elke nabespreking zullen wij ook zelf live een verzoeknummer brengen”, zeggen Tom en Kato nog.