The Starlings hebben last van fluittoon in de oren: “Een menselijke fout met een grote impact”

Slecht nieuws voor The Starlings. Door "een menselijke fout" op een optreden gisteren kregen Tom Dice (31) en Kato Callebaut (30) plots een enorm hoge en luide fluittoon in hun oortjes. "Die duurde maar een fractie van een seconde, maar dat was genoeg om serieuze gevolgen te hebben", vertelt hun manager Henk Vermeulen. De twee hebben ook vandaag nog steeds pijn in hun oren en moeten daardoor een optreden annuleren. Morgen zal een neus-, keel- en oorspecialist het koppel verder onderzoeken en een diagnose stellen.

Tom en Kato moeten hun show in Herent vandaag annuleren nadat het gisteren verkeerd liep. “Tijdens een privé-optreden werd er een fout gemaakt, waardoor we een enorm luide en hoge fluittoon in onze oren kregen", laten de twee weten op Instagram. “Een menselijke fout, die helaas zorgt voor een grote impact.”

Manager Henk Vermeulen geeft nog wat extra tekst en uitleg: “Kato en Tom waren een intieme set aan het spelen in Turnhout, zij aan de piano, hij met de gitaar in de hand. Ze hoorden allebei de muziek in hun oortjes - via het zogenaamde in-ear systeem, aangesloten op hun zendertjes. Alles verliep vlekkeloos. Tegen het einde van hun set begon een andere band zich klaar te maken op een podium enkele meters verderop. Toen zij hun zendapparatuur opstelden, veroorzaakte dat een storing met onze frequentie. Een menselijke fout, want zoiets hoor je op voorhand even te checken. Hierdoor was er een hele luide ruisachtige toon te horen, ook in de oortjes van Tom en Kato. Die duurde slechts een fractie van een seconde, maar na het optreden bleek meteen dat er iets grondig mis is. ‘Ik hoor een luide tuut in m’n oren’, zei Tom meteen. Ook Kato had hetzelfde probleem.”

Later op de avond bleef de fluittoon voor ongemakken zorgen. “Tom belde me nadien om te zeggen dat hun oren ook echt pijn begonnen te doen”, vervolgt Vermeulen. “Daarop zijn ze naar de spoeddienst gereden. Een exacte diagnose konden ze daar nog niet stellen, maar de dokter raadde hen wel aan om hun oren enkele dagen niet bloot te stellen aan externe prikkels. Hierdoor moesten ze hun optreden van vandaag dus helaas annuleren. Hen kennende vinden ze dit erger dan de oorpijn op zich. Morgen gaan ze vervolgens naar een neus-, keer- en oorspecialist die hen verder zal onderzoeken. Of ze tinnitus hebben - continue oorsuizingen - kan dan pas vastgesteld worden. Het doffe gevoel kan ook vanzelf overgaan. Ze hebben in elk geval ook vandaag nog pijn.”

Kato en Tom laten op Instagram nog weten dat ze het jammer vinden dat ze een optreden moeten annuleren: “Dat is pijnlijk, want we genieten elke keer zo hard van onze shows. Hopelijk kunnen we het concert binnenkort inhalen.”

