‘The Social House’ stopt: "Vuurwerkpijlen afgevuurd op het huis en doodsbedreigingen”

Showbizz Flo Windey stapt uit The Social House: “Een verkeerde inschat­ting, ik heb er mensen mee gekwetst”

8 april Flo Windey is uit The Social House gestapt. De tv-presentatrice nam de beslissing omdat er te weinig kleur zat in het experiment. “Ik probeer al even om diversiteit en inclusiviteit in de media aan te pakken. Dit was duidelijk geen juiste representatie daarvan. Het was een verkeerde inschatting van mij en daar heb ik mensen mee gekwetst”, klinkt het. Ook de timing - in volle coronalockdown - zat volgens haar verkeerd.