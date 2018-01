The Smashing Pumpkins werken aan nieuw album TC

30 januari 2018

15u29 6 Showbizz Bijna alle originele leden van de band zijn de studio ingedoken met producer Rick Rubin. Enkel bassiste D'Arcy Wretzky ontbreekt.

Naar eigen zeggen werd ze niet gevraagd door frontman Billy Corgan. "Ik hoorde gisteren via via dat de band met een andere bassist zal werken", vertelde ze zelf, zonder daar verder veel commentaar bij te geven. Maar drummer Jimmy Chamberlin en gitarist James Iha zijn er dus wel weer bij. Het is voor het eerst sinds jaren dat er buiten Corgan nog originele leden aan een Smashing Pumpkins-plaat werken. Veel fans hopen nu dat de plaat er snel zal komen en dat de band er ook snel mee gaat toeren.