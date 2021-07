‘The Simpsons’ slaan weer toe: voorspelden ze nu ook al eerste ruimtevlucht van Richard Branson?

TVHebben de makers van ‘The Simpsons’ ergens een glazen bol liggen? Talloze fans zijn er ondertussen van overtuigd. Zeker nu de Britse multimiljardair Richard Branson (70) weer terug is na zijn eerste ruimtevlucht, terwijl een personage - dat nota bene als twee druppels water op Branson lijkt - in seizoen 20 van de populaire animatiereeks al precies hetzelfde deed.

Van “onwaarschijnlijk” tot “Ze doen het weer!” tot “Hoe is het mogelijk?” - de reacties op sociale media over het ‘voorspellende’ moment uit ‘The Simpsons’ gaan weer als een lopend vuurtje de ronde. Het was een kijker dan ook opgevallen dat er ergens in seizoen 20 een personage naar de ruimte wordt geschoten, en dat er opvallend veel gelijkenissen zijn met de eerste vlucht van Richard Branson. “Hoe kunnen ‘The Simpsons’ alles zo verdomd voorspellen?”, schreef de fan op Twitter.

Het gaat concreet om aflevering ‘The Burn and The Bees’, die in 2014 al werd uitgezonden. Al lijkt er in dit geval van een echte ‘voorspelling’ geen sprake te zijn: Richard Branson liet zijn plannen om naar de ruimte te trekken voor het eerst weten in 2004, toen hij zijn bedrijf Virgin Galactic oprichtte. Dat was ruim 10 jaar eerder dan de ‘Simpsons’-schrijvers hun verhaallijn op papier zetten. Toch springt ook de firma zelf mee op de kar, want ook Virgin Atlantic deelde het bewuste moment op hun kanalen via sociale media: “The Simpsons hebben het voorspeld”, schrijft het bedrijf daarbij.

Niet voor het eerst...

Het is ook lang niet de eerste keer dat de makers van de televisieserie helderziende krachten lijken te bezitten. Zo voorspelden ‘The Simpsons’ ook dat Trump president van Amerika zou worden, dat er een virus in Azië zou uitbreken dat zich kort daarna over de hele wereld zou verspreiden, en in een aflevering uit 1996 - ‘The Day The Violence Died’ - zien de makers de bestorming van het Amerikaanse Capitool in Washington al aankomen. De gelijkenis tussen sommige scènes en wat zich in realiteit afspeelde, was volgens velen stuitend.

Branson maakte overigens een testvlucht met een ruimteschip van zijn eigen bedrijf Virgin Galactic, waarmee hij ruimtevluchten wil aanbieden. Hij noemde de vlucht een ervaring voor het leven. Met de succesvolle missie versloeg hij twee andere miljardairs in de race naar de ruimte. Amazon-oprichter Jeff Bezos, de rijkste mens op aarde, wil over ongeveer een week een ruimtevlucht maken met een toestel van zijn bedrijf Blue Origin. Ook Elon Musk (PayPal, Tesla) is van plan toeristische ruimtevluchten te verkopen met zijn bedrijf SpaceX.

