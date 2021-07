‘The Simpsons’-krijgen kortfilm in Marvel-thema

TV‘The Simpsons’ zijn sinds kort eigendom van Disney, en dat zullen kijkers geweten hebben. Na een ‘Star Wars’-kortfilm volgt er nu ook eentje in superheldenthema. Homer, Marge, Bart en Lisa kruipen in de huid van verschillende Marvel-personages. Ook Loki, die nu ook in zijn eigen Disney+-reeks te zien is, zal opduiken in de reeks.

De aflevering krijgt dan ook de naam ‘The Simpsons: The Good, The Bart and the Loki’. Op de poster, die deze week werd vrijgegeven door Disney en gebaseerd is op die van het recordbrekende ‘Avengers: Endgame’, zien we de bekende Simpsons-personages in de al even bekende kostuums van Marvel’s grootste superhelden. Lisa kruipt in de huid van Thor, Ralph wordt de Hulk en Milhouse wordt voor de gelegenheid even Hawkeye.

In de aflevering wordt Loki voor de zoveelste keer uit zijn thuisland Asgard geschopt, en moet hij het opnemen tegen een reeks opvallende helden. Bart Simpson, die altijd al een voorliefde heeft gehad voor de ‘dark side’, schaart zich echter achter de schurk.

Het is nog niet bekend of Tom Hiddleston, die de rol van Loki speelt in het Marvel Cinematic Universe, ook de stem van zijn personage zal inspreken.

Het is al de tweede keer dat ‘The Simpsons’ een aflevering in Disney-thema maken. Eerder kwamen ze al met de ‘Star Wars’-kortfilm ‘The Force Awakens from Its Nap’, waarin Maggie Simpson de hoofdrol speelt.

(Lees verder onder de video)

Aanvankelijk lachten de makers van ‘The Simpsons’ - vroeger eigendom van FOX - nog met hun nieuwe bazen. In 2019, vlak na de overname, brachten ze nog een filmpje uit waarin Homer een goede eerste indruk probeert te maken op Disney.

‘The Simpsons: The Good, The Bart and the Loki’ is vanaf 7 juli te bekijken op Disney+.

Volledig scherm The Simpsons: The Good, The Bad and the Loki © Disney