The Royal Mint lanceert muntstuk ter ere van 60ste verjaardag The Rolling Stones

“Onze ‘Music Legends’-collectie is terug, dit keer om 60 jaar rock-’n-roll te vieren van The Rolling Stones", schrijft The Royal Mint op Twitter. Er verschijnt een unieke verzamelmunt om de Britse band te eren. Het gaat over een stuk van 5 pond. Op de ene zijde pronken de silhouetten van de muzikale rockhelden: zanger Mick Jagger, gitaristen Keith Richards en Ronnie Wood én ook drummer Charlie Watts. Deze laatste overleed vorig jaar op 80-jarige leeftijd. Op de andere zijde staat koningin Elizabeth II afgebeeld. “We zijn verheugd om geëerd te worden door middel van een officiële Britse munt”, vertelt de band in een verklaring. “Nog belangrijker dat de release samenvalt met ons 60-jarig jubileum.” De munt zal de vijfde zijn in de ‘Music Legends’-reeks. Queen, Elton John, The Who en David Bowie gingen de rockband al voor.