The return of zatte Rita, bruidsboeket voor de Bomma en hete vlammen voor Camille: dit was ‘30 Jaar Familie Feest’

ShowbizzZaterdag verzamelden de fans van ‘Familie’ voor een ongewoon soapfeestje in de Lotto Arena. Daar werd ‘30 jaar Familie Feest’ gevierd met drie live-shows, goed voor zo’n 15.000 party people. Het werd een twee uur durende trip down memory lane met een lach, een traan en vooral veel muzikaal vuurwerk.

Bekijk ook: zo maakte Zatte Rita eenmalige comeback: “Het was grandioos.”

“Hebben jullie er zin in?”, vroeg Kürt Rogiers (Lars) gespeeld geïnteresseerd aan het enthousiaste publiek bij de start van de show. En of, Kürt! De soapliefhebbers keken immers al meer dan negen maanden uit naar deze avond, want die stond aanvankelijk al begin januari gepland, maar moest toen door corona worden uitgesteld. De show stond in het teken van de Bomma (Annie Geeraerts), die op een statige troon mocht plaatsnemen. Haar 96ste verjaardag werd gevierd. De mater familias is in de serie weliswaar jarig op 30 december, zodat de timing van de party wel wat vreemd leek, maar het publiek maalde daar niet om. Toen ‘Lang zal zij leven’ werd ingezet en het vuurwerk en de slingers voor special effects zorgden, zongen de cast én de zaal zonder problemen met volle borst mee. De toon was meteen gezet: het zou een feestelijke avond worden.

Ambiance

Alle leden van de huidige vaste cast doken vervolgens in de show op. Om beurten mocht ze even shinen. Enkel Margot Hallemans (Hanne) en Werner De Smedt (Rudi) ontbraken, omdat zij verplichtingen hadden op privé-feesten. De afwisselende acts volgden elkaar snel op en zorgden vooral voor ambiance in de keet. Zo waren er de André Hazes-medleys van Jef De Smedt (Jan) en Roel Vanderstukken (Benny). En de live-versies van de verschillende begingenerieken van de serie, die tot mooie samenzangen leidden. Al was er zeker ook plaats voor een lach. Het publiek kreeg bijvoorbeeld een grappige montage van de leukste bloopers op de set voorgeschoteld en er liep ook veel mis bij de goocheltruc van Zjef (Jan Van den Bosch) aan de zijde van Kato (Alix Konadu). Het publiek was op voorhand ook veel nostalgie beloofd en die kreeg het in de vorm van filmpjes. Jo Hens zong ‘Tears in Heaven’ van Eric Clapton bij een overzicht van de belangrijkste doden in de serie. Opmerkelijk was wel dat er bij het beeld van Peter (Gunther Levi) een luid applaus losbarstte. Het personage stierf vorig seizoen in een woningbrand, maar is duidelijk populair en nog niet vergeten.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Zatte Rita

Dat er onder de huidige cast van ‘Familie’ heel wat goede zangstemmen zitten, werd de hele voorstelling lang met glans bewezen. Vooral Aaron Blommaert (Raven), Roel Vanderstukken (Benny) en Jo Hens (Niko) blonken op vocaal vlak uit, maar ook Karen Damen (Vanessa), Maarten Cob (Jelle) en Yanni Bourguignon (Cédric) konden het publiek zeker animeren. Uitschieter van de hele bende was publiekslieveling Jacky Lafon, die eerst tijdens een komische sketch nog even voor ‘The Return of Zatte Rita’ zorgde. Het publiek reageerde toen al enthousiast met een warm applaus. En dan moest ze haar succesnummer ‘La Vie en Rose’ nog zingen. Na afloop zei Jacky: “Op het podium kreeg ik kippenvel. Ik kon bijna niet meer zingen van de emoties. Ik ben zo gelukkig dat ik hier mocht zijn. Dit deed zo’n deugd.” Of het optreden nog een staartje krijgt met een comeback in de serie, is niet duidelijk. Jacky hoopt er in elk geval wel op.

Innige kus

Camille zorgde voor een straf hoogtepunt met haar live-versie van de nieuwste begingeneriek van ‘Familie’. Daarna volgde nog een medley van haar hits. Het nummer ‘Vuurwerk’ kreeg Amine Boujouh (Brahim) als extra dansact mee en eindigde met hete vlammen en echt vuurwerk. Aaron Blommaert (Raven) en Charlotte Sieben (Louise) tekenden nadien voor een romantisch momentje. De acteur zong het liefdesnummer ‘Allemaal door jou’ van Bart Peeters, terwijl op de grote LED-schermen een filmpje passeerde van alle kussende koppels uit de serie. Toen de twee tv-liefjes elkaar na het nummer ook innig zoenden, bleek nog maar eens dat zij op dit moment de chouchous van het publiek zijn.

Zeven anjers

Al moest Willy Sommers daar zeker niet voor onderdoen. In ‘Familie’ is de zanger al jaren de absolute lievelingsartiest van de Bomma en mocht hij drie seizoensfinales geleden de boel op stelten komen zetten met een gesmaakt live-optreden tijdens de benefiet van Benny. Annie Geeraerts (Bomma) liet zich het mooie bruidsboeket uit ‘Zeven anjers, zeven rozen’ en de bijhorende kussen van Willy welgevallen. Bij ‘Laat de zon in je hart’ verscheen de volledige cast op het podium om de polonaise te dansen. Handen in de lucht, flikkerende gsm-lichtjes, niks dan lachende gezichten: het bleek de perfecte apotheose van het soapfeestje.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Na afloop bedankte de Bomma de zanger, maar ook het publiek: “Bedankt dat ik de Bomma van de grootste familie van het land mag zijn. Ik kan me niks mooiers wensen. En bedankt dat we elke avond in jullie huiskamer mogen komen.”

Als afsluiter zette de aanwezige ‘Familie’-cast het slotnummer ‘We are Family’ van Sister Sledge in. Waarna ceremoniemeester Kürt Rogiers nog een laatste keer het woord nam: “Bedankt voor de voorbije 30 jaar en tot maandag op tv”. Hij stuurde de soapliefhebbers duidelijk zichtbaar tevreden naar huis. Tot een volgende keer? Gezien de grote opkomst, misschien wel. Maar er is nu al goed nieuws voor wie deze party gemist heeft. ‘Familie 30 Jaar feest’ werd gecapteerd en wordt later dit jaar nog uitgezonden op VTM, al is een precieze uitzenddatum nog niet vastgelegd.

LEES OOK:

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck