The Prodigy komt naar de Lokerse Feesten TC

20 april 2018

13u14 0 Showbizz De organisatie van de Lokerse Feesten hebben nieuwe namen toegevoegd aan het programma. Op donderdag 9 augustus is The Prodigy de grote publiekstrekker.

De Britse danceformatie The Prodigy zal donderdag 9 augustus de affiche toppen. Samen met de band worden die dag ook Chase & Status en MC Rage geprogrammeerd. The Prodigy kende vooral eind jaren '90 groot succes. De band scoorde met hits als 'Firestarter', 'Out of Space', 'Voodo People' en 'Smack My Bitch Up'. The Prodigy vervoegt daarmee een nu al indrukwekkende line-up daar op de Lokerse Feesten. Eerder maakte de organisatie al bekend dat onder andere ook Simple Minds, Arsenal, Dropkick Murphys, dEus, Kasabian, 2Manydjs, Front 242 en Gary Numan er hun ding komen doen. De Lokerse feesten vinden dit jaar van 3 tot 12 augustus plaats.