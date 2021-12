The Monkees-zanger en gitarist Michael Nesmith (78) overleden

“Met oneindige liefde moeten wij vertellen dat Michael Nesmith deze ochtend in vrede is overleden in zijn huis, omringd door familie”, laat de familie van Nesmith in een verklaring weten. “We vragen jullie om onze privacy te respecteren en we danken jullie voor alle liefde die jullie hem en ons hebben gegeven.” Nesmith stond bekend als het The Monkees-lid met het groene wollen mutsje op. Hij schreef mee aan nummers als ‘Circle Sky’, ‘The Girl I Knew Somewhere’, ‘Listen to the Band’ en ‘Mary, Mary’.

Rebel achter de schermen

De Amerikaanse popband, die in 1966 werd opgericht, had ook een eigen televisieshow. De groep was in het leven geroepen in een tv-reeks van de zender NBC, die op zoek was naar een Amerikaans antwoord op The Beatles. Om die reden, en ook omdat ze hun nummers niet zelf schreven, wordt er ook wel eens met de ietwat spottende bijnaam ‘The Prefab Four’ naar The Monkees verwezen. Volgens Rolling Stone was Nesmith diegene die zich achter de schermen verzette tegen het gebrek aan creatieve controle dat de groepsleden over hun muziek hadden. Hij zou degene zijn geweest die in 1967 succesvol het verzet leidde tegen producer Don Kirshner. De groep maakte daarna andere albums die ze voornamelijk zelf hadden gecreëerd, zoals ‘Headquarters’ uit 1967.

In 1970 viel de band uit elkaar, maar later volgden er nog verschillende reünies. Ze scoorden wereldwijde hits, waaronder ‘I’m a Believer’. Dat nummer kwam in 2001 als een cover aan bod in de film ‘Shrek’. Na de split van The Monkees leidde Nesmith nog even de countryrockgroep The First National Band, maar die had niet hetzelfde succes als The Monkees.

Van de groepsleden van The Monkees is enkel zanger/drummer Micky Dolenz nog in leven. Peter Tork, de bassist van de groep, is in februari 2019 gestorven. Frontman Davy Jones stierf in februari 2012 op 66-jarige leeftijd. Ook hij stierf aan de gevolgen van een hartaanval.

