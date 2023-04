‘The Masked Singer’ lanceert ‘de bel van de waarheid’: “Als er nu een filmpje komt van hém, doe ik mijn broek uit”

Celebrities Jeremy Renner schreef afscheids­brief­je voor zijn familie na ongeval met sneeuwrui­mer: “In het ziekenhuis begon ik te schrijven”

‘Good Morning America’ heeft een nieuwe preview vrijgegeven van hun interview met Jeremy Renner (52). De ‘Hawkeye’-acteur kwam begin januari per ongeluk onder een sneeuwruimer terecht. In het Amerikaanse programma spreekt het ‘Marvel’-gezicht nu voor het eerst over het incident. “Gelukkig was ik er niet alleen. Dat zou een vreselijke manier geweest zijn om te sterven.”