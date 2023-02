'The Masked Singer'-geheimen met Kolonel Mops: "Oefenen met flesje water en nylonkous over mijn hoofd"

Muziek “Setlist samenstel­len was het moeilijk­ste”: Rihanna verklapt details over haar Super Bowl-optreden

Aanstaande zondag is het eindelijk zover. Rihanna (34) maakt haar comeback door de grote poort tijdens de ‘halftimeshow’ van de Super Bowl. Voor de Barbadiaanse zangeres zal het haar eerste optreden zijn in zeven jaar tijd. In een gesprek met Apple Music licht ze dan ook graag alvast een tipje van de sluier op. “Het wordt een show waar geen einde aan lijkt te komen.”

10 februari